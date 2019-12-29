وهاب : بدل أن يوعز محمد شقير لعناصر الأمن بالاعتداء على المتظاهرين كان عليه إجابتهم حول مخالفات شركتي الخليوي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 29 2019 - 18:28

وهاب : بدل أن يوعز محمد شقير لعناصر الأمن بالاعتداء على المتظاهرين كان عليه إجابتهم حول مخالفات شركتي الخليوي

منذ 2 ساعة 29 December، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة