الشيخ الخطيب: الهدف مما يدور اليوم هو الوصول للمقاومة وتجفيف منابع قوتها لاراحة العدو

أكد نائب رئيس “المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب ان “سلاح المقاومة ليس سلاحا طائفيا وان كل الهدف مما يدور اليوم هو الوصول للمقاومة وتجفيف منابع قوتها”، واوضح “المقصود سلاح المقاومة من اجل ان يعيش العدو الاسرائيلي آمنا”.

ودعا الشيخ الخطيب الاحد “للاسراع بتشكيل حكومة لاخراج البلد من هذا الوضع وعدم وضع عصي بالدواليب”، وتابع “هذه الحكومة عليها ان تنجز الاصلاحات ونحن علينا ان نكون داعمين لها”.

وقال الشيخ الخطيب إن “الوضع اليوم في لبنان بلغ حدا كبيرا وعلينا جميعا واجبات وعلى الدولة واجبات”، ولفت الى ان “الدولة تخلت عن واجباتها وضربت الإقتصاد والصحة والتعليم وحولوا البلد لبنك يجمع الأموال للتعامل بالربى وأوصلوا البلاد إلى المأزق الذي نحن فيه”.

واضاف الشيخ الخطيب “هؤلاء الذين اوصلوا البلد الى هذه الازمة خانوا الناس الذين انتخبوهم ولا اقول الجميع ولكن البعض منهم خططوا واوصلوا البلاد لهذا الوضع”، وتابع “نحن واجبنا ان نتضامن جميعا وبالتالي المطلوب من الشعب اللبناني التضامن من اجل دفع الاعظم ومنع التدهور والسقوط”.

المصدر: بريد الموقع