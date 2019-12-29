الراعي: للعبور من زمن المحاصصات الطائفية إلى منطق دولة المواطنة

أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على ان “هذا الزمن الوطني الجديد يتطلب منهجية جديدة في العمل السياسي، ترفض ذهنية المحاصصات السياسية بإسم الطوائف والمذاهب”. وتابع “ينبغي أن تستند هذه المنهجية الجديدة إلى المهنية والشفافية في العمل الحكومي المنتظر لإنقاذ الوطن”.

وقال الراعي الاحد “كلنا مدعوون إلى التجدد والعبور من زمن المحاصصات الطائفية إلى منطق دولة المواطنة الحاضنة للتنوع التي ترفض أن نتقاسم الوطن ومقدراته بإسم الميثاقية”، واضاف “علينا ان نعمل كلنا بروح المسؤولية من أجل ولادة لبنان الجديد من قلب المحنة السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية التي بلغت ذروتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام