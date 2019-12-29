رعد: البعض يحاول زج المقاومة بما لا تريده وعدم تشكيل الحكومة يؤدي للفوضى

أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن “البعض يريد أن يزج المقاومة في ما لا تريده”، وتابع “هذا البعض يريد أن يورط المقاومة وهي تريد أن تمارس دورا ايجابيا حتى لا يقع سقف البلد على الجميع”.

وقال رعد الاحد “من يريد أن يخاف يجب أن يخاف من عدم تشكيل الحكومة لأن هذا الأمر يؤدي إلى الفوضى”، ولفت الى انه “عندما يذهب البلد إلى الفوضى سيتحكم به الأقوياء”.

وأوضح رعد أن “دورنا الآن كمقاومة هو عبارة عن جدار يسقط ونحن نسنده ونحاول أن نرممه لكن هناك أشخاصا ما زالوا يدفشون هذا الجدار لكي يسقط فهذه قصتنا مع الحكومة التي تتشكل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام