القوات اليمنية: سنكون أكثر قوة مما نحن عليه ولن يهنأ الآخرون وشعبنا يعاني

قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع “نحن اليوم أقوى مما كنا عليه وسنكون أكثر قوة مما نحن عليه”. واضاف “لقد تحمل شعبنا الكثير وحان الوقت لأن يحيا عزيزا كريما على أرضه وفي ظلال دولته المستقلة ولهذا لن يهنأ الآخرون وشعبنا يعاني”.

ولفت سريع في مؤتمر صحافي عقده الاحد في جردة لاهم احصائيات عام 2019 وتفاصيل ومستجدات المعركة مع العدوان السعودي الاميركي وما وصلت إليه الصناعات العسكرية الى ان “19 محافظة يمنية تعرضت لغارات الطيران المعادي خلال العام 2019 وبلغ إجمالي عدد الغارات خلال العام أكثر من 6534 غارة”.

واوضح سريع ان “غارات الطيران المعادي أدت إلى وقوع المئات من الشهداء والجرحى وتدمير المراكز الخدمية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم”، واكد “تصدت قواتنا بنجاح لأكثر من 1226 عملية عسكرية لتحالف العدوان منها 163 عملية هجومية و656 زحف و407 محاولة تسلل”، وتابع “نفذت قواتنا بنجاح عمليات نوعية واسعة شاركت فيها وحدات عسكرية مختلفة وأدت الى تحرير وتأمين مناطق واسعة”.

وشدد سريع على ان “القدرة الهجومية لسلاح الجو المسير تضاعفت بنسبة 400% عما كانت عليه في العام الماضي”، وتابع “سلاح الجو المسير يستطيع تغطية نسبة كبيرة ضمن المساحة الجغرافية الخاضعة للرصد الاستطلاعي وبشكل يومي”، ولفت الى ان “221 عملية لوحدة القناصة استهدفت آليات وأسلحة معادية إضافة لقنص وإسقاط”، واضاف ان “1180 عملية لوحدة ضد الدروع خلال عام 2019 منها 192 آلية و138 مدرعة و40 دبابة و40 جرافة”، واشار الى ان “عمليات ضد الدروع خلال 2019 منها 26 عملية استهدفت عربات معادية و155 مدفعا رشاشا و95 مترسا و494 تجمعًا لقيادات وأفراد العدو”، وذكر ان “وحدة الهندسة نفذت 2752 عملية منها 1803 عمليات استهداف تجمعات وتحصينات و769 عملية استهداف لآليات ومدرعات ودبابات العدو”.

المصدر: المسيرة نت