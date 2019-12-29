سريع: نفذت وحدة الهندسة 2752 عملية منها 1803 عمليات استهداف تجمعات وتحصينات و769 عملية استهداف لآليات ومدرعات ودبابات العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2019 - 14:56

سريع: نفذت وحدة الهندسة 2752 عملية منها 1803 عمليات استهداف تجمعات وتحصينات و769 عملية استهداف لآليات ومدرعات ودبابات العدو

منذ 20 mins 29 December، 2019
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