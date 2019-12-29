سريع: عمليات ضد الدروع خلال 2019 منها 26 عملية استهدفت عربات معادية و155 مدفعا رشاشا و95 مترسا و494 تجمعا لقيادات وأفراد العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2019 - 14:56

سريع: عمليات ضد الدروع خلال 2019 منها 26 عملية استهدفت عربات معادية و155 مدفعا رشاشا و95 مترسا و494 تجمعا لقيادات وأفراد العدو

منذ 21 mins 29 December، 2019
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