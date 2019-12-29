سريع: 1180 عملية لوحدة ضد الدروع خلال عام 2019 منها 192 آلية و138 مدرعة و40 دبابة و40 جرافة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2019 - 14:56

سريع: 1180 عملية لوحدة ضد الدروع خلال عام 2019 منها 192 آلية و138 مدرعة و40 دبابة و40 جرافة

منذ 22 mins 29 December، 2019
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