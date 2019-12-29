سريع: 1180 عملية لوحدة ضد الدروع خلال عام 2019 منها 192 آلية و138 مدرعة و40 دبابة و40 جرافة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
December 29 2019 - 14:56
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
29 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
النائب محمد رعد: من يريد أن يخاف يجب أن يخاف من عدم تشكيل الحكومة لأن ذلك يؤدي للفوضى وعندها يتحكم الأقوياء بالبلد
النائب علي فياض: نحن أمام أزمة استثنائية يجب أن يتعاطى معها الجميع بأعلى درجات المسؤولية ولا يمكن معالجتها من دون حكومة
إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شرق بيت حانون شمال قطاع غزة
الجيش الإيراني يعلن عن إنجاز كل مراحل المناورة البحرية المشتركة مع روسيا والصين بنجاح
قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي: الانسجام والاستقرار في المنطقة يتعزز بتعاون الجميع
الخارجية الإيرانية: بيان الخارجية الفرنسية حول مواطنة إيرانية أوقفت لتورطها بأعمال تجسسية يعد تدخلاً في شؤون إيران
الخارجية الإيرانية: الضجيج لا يمنع القضاء الإيراني من متابعة ملفاته خاصة إذا كانت الاتهامات أمنية
الشيخ عيسى قاسم بالذكرى الخامسة لاعتقال الشيخ علي سلمان: الشعب البحريني مصر على المطالبة بحقوقه المشروعة وملتزم بالسلمية
الشيخ قاسم: سجن الشيخ سلمان مثال للمظلومية وسجن أي مشارك في اعتصام أو مسيرة مظلمة صارخة
الدفاع الروسية: الجيش السوري يصد هجومين للمسلحين في إدلب ويقضي على 30 منهم من دون وقوع خسائر في صفوفه
العراق: إنطلاق المرحلة الـ8 من عملية إرادة النصر والقوات الأمنية تطهر عدداً من المناطق وتدمر نفقاً في قضاء الحضر بنينوى
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يصل إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية في زيارة غير معلنة
أ ف ب: قتلى وجرحى في تفجير استهدف حفل تخرج دفعة عسكرية في مدينة الضالع جنوب اليمن
مدير عام شركة النفط اليمنية في الحديدة: بوارج العدوان تحتجز سفينة تحمل الدقيق وتواصل احتجاز 9 سفن نفطية منذ نحو شهرين
وزير الدفاع التركي حول إرسال قوات إلى ليبيا: قواتنا مستعدة لتولي المهام داخل وخارج البلاد لحماية حقوقنا ومصالحنا
كراكاس تطلب من برازيليا إعادة 5 جنود فنزويليين موجودين على الأراضي البرازيلية يعتزمون طلب اللجوء هناك
قتيلان و7 جرحى في إطلاق نار في هيوستن جنوب الولايات المتحدة
ارتفاع حصيلة إعصار الفيليبين إلى 41 قتيلاً وعشرات الآلاف لا يزالون في مراكز الإخلاء
سريع: 1180 عملية لوحدة ضد الدروع خلال عام 2019 منها 192 آلية و138 مدرعة و40 دبابة و40 جرافة
منذ 22 mins
29 December، 2019
التعليقات
ذات صلة
رعد: البعض يحاول زج المقاومة بما لا تريده وعدم تشكيل الحكومة يؤدي للفوضى
القوات اليمنية: سنكون أكثر قوة مما نحن عليه ولن يهنأ الآخرون وشعبنا يعاني
سريع: لقد تحمل شعبنا الكثير وحان الوقت لأن يحيا عزيزا كريما على أرضه وفي ظلال دولته المستقلة ولهذا لن يهنأ الآخرون وشعبنا يعاني
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}