سريع: سلاح الجو المسير يستطيع تغطية نسبة كبيرة ضمن المساحة الجغرافية الخاضعة للرصد الاستطلاعي وبشكل يومي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2019 - 14:56

سريع: سلاح الجو المسير يستطيع تغطية نسبة كبيرة ضمن المساحة الجغرافية الخاضعة للرصد الاستطلاعي وبشكل يومي

منذ 25 mins 29 December، 2019
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