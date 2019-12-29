سريع: نفذت قواتنا بنجاح عمليات نوعية واسعة شاركت فيها وحدات عسكرية مختلفة وأدت الى تحرير وتأمين مناطق واسعة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2019 - 14:56

سريع: نفذت قواتنا بنجاح عمليات نوعية واسعة شاركت فيها وحدات عسكرية مختلفة وأدت الى تحرير وتأمين مناطق واسعة

منذ 31 mins 29 December، 2019
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