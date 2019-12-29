ديون الصين الخارجية ما زالت ضمن النطاق الآمن…

كشفت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، عن وصول الديون الخارجية للصين إلى 2.0325 تريليون دولار أمريكي بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

ووفقا لما نشرته الوكالة، أظهرت بيانات مصلحة الدولة للنقد الأجنبي، ارتفاع الدين الخارجي بواقع 34.5 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو/حزيران الماضي، وبهذا بلغت نسبة الزيادة، 1.7 بالمئة.

وقال المتحدث باسم المصلحة، وانغ تشون يينغ، إن هيكل الديون الخارجية للصين شهد تغييرات إيجابية باستمرار مع بقاء مؤشرات المخاطر ثابتة.

وتوقع وانغ ألا تشهد مؤشرات الديون الخارجية الرئيسية، مثل نسبة خدمة الدين، أي تغييرات كبيرة بنهاية عام 2019 مقارنة بعام 2018، وأن تظل ضمن النطاق الآمن وفقا للمعايير الدولية.

المصدر: سبوتنيك