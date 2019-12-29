ايران: موقف فرنسا حول اعتقال مواطنة متهمة بالتجسس هو تدخل بشؤوننا

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي “بيان الخارجية الفرنسية حول اعتقال مواطنة ايرانية متهمة بالتجسس يعتبر تدخلا بالشؤون الداخلية لايران”، واكد ان “مطالبة فرنسا تفتقد لأي أساس حقوقي”، ولفت الى ان “تأليب الاجواء لا يعرقل عمل القضاء”.

وأشار موسوي الاحد الى “استدعاء الخارجية الفرنسية للسفير الايراني بهرام قاسمي وبيانها حول اعتقال متهمين اثنين بالتجسس في ايران”، واوضح ان “المعتقلة فريبا عادلخواه مواطنة ايرانية واعتقلت بتهمة التجسس ومحاميها مطلع على تفاصيل الملف والذي يتم البت فيه في الجهاز القضائي”.

ولفت موسوي الى ان “المعتقل الآخر هو من رعايا فرنسا والذي اتهم بتهمة التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي”، واوضح أنه “قد تم التواصل القنصلي معه لعدة مرات لحد الآن ومحاميه على اطلاع بالتهم الموجهة إليه”.

المصدر: وكالة انباء فارس