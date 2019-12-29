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December 29 2019 - 10:52

ايران: المناورات البحرية مع روسيا والصين ستستمر مستقبلا

منذ 24 mins 29 December، 2019
الأدميرال حبيب الله سياري
ايران - عربي وإقليمي

اكد رئيس اركان الجيش الايراني الادميرال حبيب الله سياري ان المناورات البحرية المشتركة بين ايران وروسيا والصين الجارية حاليا في بحر عمان وشمال المحيط الهندي هي بمثابة البداية وستستمر مثل هذه المناورات مستقبلا ايضا.

وقال سياري إن “المناورات البحرية المشتركة بين ايران وروسيا والصين هي بمثابة البداية وستستمر مستقبلا ايضا”، واضاف “نحن قادرون على اجراء مناورات مشتركة مع مختلف دول العالم فيما يتعلق بإرساء الامن في المنطقة”.

وتابع سياري ان “البعض يسعون من وراء اجراء المناورات إلحاق الضرر بالاخرين، إلا أننا لا نفكر بهذه الطريقة ولا نؤمن بهذا المنهج بل نسعى لإرساء الامن في مكان يتضمن مصالح جميع الدول وليعلموا بأننا سنقوم بإرساء هذا الامن”.

المصدر: قناة العالم

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