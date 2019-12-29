غرفة التحكم المروري: جريح بحادث سير في النبطية جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2019 - 10:52
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غرفة التحكم المروري: جريح بحادث سير في النبطية جنوب لبنان
منذ 33 mins
29 December، 2019
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