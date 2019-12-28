الدفاع الروسية: الجيش السوري يصد هجومين للتشكيلات المسلحة في إدلب ويقضي على 30 من عناصرها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2019 - 22:44

الدفاع الروسية: الجيش السوري يصد هجومين للتشكيلات المسلحة في إدلب ويقضي على 30 من عناصرها

منذ 1 ساعة 28 December، 2019
أخبار موقع المنار

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