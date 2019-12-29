بزي: قدمنا كل التسهيلات والتطمينات للحريري لكنه اعتذر والآن نقدم لدياب كل التسهيلات لنجاح مهمة التأليف

قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي إن “لبنان يمر بأصعب المراحل سياسيا واقتصاديا وماليا وحياتيا، وهذا يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية”، مضيفا “نحن الآن أمام فرصة ينبغي التقاطها من أجل تشكيل حكومة إنقاذية تمد اليد للجميع، وتعمل على مكافحة الفساد وتنفيذ القوانين وتطبيق الإصلاحات”.

وفي كلمة له خلال حفل أقامته حركة أمل في الذكرى السنوية لاستشهاد القائد في الحركة سعيد مواسي “طارق” وشهداء بلدة عيترون، أضاف النائب بزي “لقد رفعنا الصوت من أجل حماية أموال المودعين، والكشف عن الأموال المسحوبة، والعمل على سن التشريعات المتعلقة باستعادة الأموال المنهوبة، وتشكيل محكمة للجرائم المالية”.

وتابع “نطالب الجميع بضرورة تطوير الحياة السياسية، والانتقال بها نحو الدولة المدنية، والأخذ باقتراح كتلة التنمية والتحرير باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة التمثيل النسبي”.

وأشار بزي “نحن قدمنا كل التسهيلات والتطمينات للشيخ سعد الدين الحريري، لكنه اعتذر ورفض التكليف، والآن أيضا نقدم للرئيس المكلف حسان دياب كل التسهيلات من أجل نجاح مهمة التأليف، مع ابداء النصائح اليه بالتوجه مباشرة إلى كل القوى السياسية للوقوف عند رأيها”.

واستطرد: “المجتمع الدولي والعربي يراقب مسارنا، وعلينا أن نتحمل المسؤولية، بغض النظر عن حجم الضغوطات والتحديات والملفات، كي نحافظ على مصلحة وطننا وشعبنا واستعادة الثقة المفقودة”.

ووجه التحية للشهداء “الذين سلكوا الطريق الصعب في زمن المتاعب، وصنعوا أعراس العزة والكرامة والتحرير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام