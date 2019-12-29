وزارة الصحة حول الانفلونزا: المؤشرات الوبائية مازالت ضمن المتوقع وطنيا

أصدرت وزارة الصحة العامة بيانا توضيحيا حول “ما يشاع عن انتشار حالات الانفلونزا في لبنان وبعض البلدان العربية”، أكدت فيه الآتي:

– إن موسم الانفلونزا يبدأ عادة في لبنان والعالم مع انخفاض درجات الحرارة وبداية موسم الشتاء.

– إن انفلونزا H1N1 أصبحت جزءا من الانفلونزا الموسمية منذ العام 2010.

– في لبنان، بدأ موسم الانفلونزا منذ شهر كانون الاول 2019. وسجلت الأنماط الأكثر شيوعا حتى تاريخه النمط B يليه النمط A(H1N1) ومازالت المؤشرات الوبائية ضمن المتوقع وطنيا. وتتم متابعة مؤشرات الانفلونزا من قبل وزارة الصحة العامة اسبوعيا”.

ولفتت الوزارة إلى أن الانفلونزا الموسمية تنتج “عن فيروسات متوقع ظهورها، وتشمل عوارضها الحمى والعوارض التنفسية الحادة مثل السعال والنزلة الأنفية وآلام الحنجرة. وقد تظهر بعض المضاعفات التي نادرا ما تؤدي إلى الوفاة بين الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة”.

وشددت على “أهمية الوقاية من الانفلونزا عبر التقيد بما يلي:

– أخذ لقاح الانفلونزا الموسمي للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة وهم صغار وكبارالسن، الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، النساء الحوامل والعاملين في القطاع الصحي.

– غسل اليدين المتكرر.

– اعتماد آداب السعال والعطس.

– عدم مخالطة أشخاص مصابين بالعدوى لا سيما من قبل الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة”.

وختمت مناشدة “وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، توخي الدقة والحذر في نشر المعلومات، وعدم إشاعة الذعر والهلع بين المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام