رمي كميات من الدجاج النافق وعظام أبقار في منطقة العريضة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2019 - 22:44

رمي كميات من الدجاج النافق وعظام أبقار في منطقة العريضة

منذ 46 mins 28 December، 2019
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لبنان

أفرغ مجهولون كميات من الدجاج النافق وبقايا عظام أبقار، في منطقة العريضة على مقربة من مطار القليعات، الأمر الذي أثار استياء ابناء المنطقة.

وعاين رئيس “جمعية عطايا وآمال الخيرية” عضو “تجمع عكار الوطني” علي الخلف، مع عدد من ناشطي “حراك سهل عكار”، موقع رمي هذه النفايات العضوية، إلى جانب الطريق العام المؤدي إلى العريضة.

وأبدى خلف أسفه “لأن تتحول الطريق الدولية إلى مكب للنفايات القادمة من خارج المحافظة”، مطالبا الأجهزة الأمنية وبلديات المنطقة ب”القيام بدورها والتصدي لتجار النفايات الذين يشوهون البيئة والطبيعة”. وأكد أن أبناء المنطقة “يرفضون هذا المشهد المعيب، ولن يرضوا بأن تتحول المناطق العكارية إلى مكب كبير لنفايات الآخرين”.

وهدد خلف باسمه وباسم حراك السهل ب”احراق أي شاحنة يتم توقيفها، وهي تقوم بتفريغ حمولات من النفايات بالقرب من الطرقات والأماكن العامة في منطقة سهل عكار، في حال لم تبادر الدولة وأجهزتها الأمنية، إلى وضع حد لهؤلاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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