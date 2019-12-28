روسيا بدأت الإنتاج التسلسلي لصواريخ “أفانغارد” فرط الصوتية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 28 2019 - 20:16

روسيا بدأت الإنتاج التسلسلي لصواريخ “أفانغارد” فرط الصوتية

منذ 1 ساعة 28 December، 2019
5e0735f942360447d85d04e8
أخبار دولية - روسيا

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن روسيا بدأت الإنتاج المتسلسل للصاروخ فرط الصوتي “أفانغارد”.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي أيضا، في حوار مع صحيفة “كراسنويا زفيزدا” (النجم الأحمر)، إنه من المقرر في العام المقبل إبرام عقد آخر مدته ثلاث سنوات لتصنيع منظومات صواريخ “يارس” لإعادة تجهيز ثلاثة أفواج صاروخية أخرى، وكذلك لتصنيع منظومة “سيرينا-إم” الصاروخية، وهكذا، بحلول عام 2022 ستصل نسبة تزويد القوات الصاروخية الاستراتيجية بالأسلحة الحديثة إلى 92%.

ويأتي هذا التصريح بعد يوم من إعلان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أنه أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، بأن أول فوج صاروخي مسلح بأحدث نظام صاروخي استراتيجي “أفانغارد” بدأ الخدمة اعتبارا من يوم 27 ديسمبر الجاري​​​.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة