موسكو: الهدف من هجوم مقديشو زعزعة الاستقرار في الصومال

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن التفجير الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص وسط العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم السبت، هدفه زعزعة الاستقرار في هذا البلد.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: “ندين بقوة هذا الهجوم الإرهابي الهمجي الذي راح ضحيته مدنيون. من البديهي أن يكون الهدف من هذا الهجوم الدموي الذي نفذه متطرفون هو زعزعة الاستقرار في الصومال”.

وعبرت الوزارة عن تعازيها لعائلات الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة تمسك روسيا، بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن الدولي، بدعم جهود الحكومة الفدرالية الصومالية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد والتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية المخطط لإجرائها خلال العامين 2020 و2021.

وبحسب المعلومات الأخيرة، فقد أسفر تفجير سيارة مفخخة في شارع مكتظ في مقديشو، صباح اليوم السبت، عن مقتل 90 شخصا، هم 73 مدنيا و17 من أفراد الشرطة.

المصدر: وكالات