الرئيس بري يدعو الى عمل حكومي انقاذي

شدّدَ رئيسُ مجلس النواب نبيه بري على وجوبِ التعجيلِ بتشكيلِ الحكومة، لانَّ البلدَ دخلَ مرحلةً في منتهى الحرج، وتتطلَبُ عملاً حكومياً انقاذياً بشكلٍ فوري.

وفي حديثٍ صِحافيٍ قال الرئيسُ بري، الاساسُ هوَ ان تكونَ الحكومةُ بحجمِ الازمة، وتحاكي الحَراكَ والاحزابَ والتكنوقراط، وتحاكي الداخلَ والخارجَ وتحاكي ثقتَهُما بها، وبالتأكيد ليسَت حكومةَ مستقلين، فإن وصَلنا الى حكومةٍ على الأصول تضمُّ فئةً رفيعةً وكفوءةً من الاختصاصيين،َ مع فهمٍ حقيقيٍ للواقعِ اللبناني، ومحصَّنةً سياسياً، فإنَنا بالتأكيد نستطيعُ ان ننقذَ البلد.

المصدر: قناة المنار