الوزير جبق أكد قرار بناء مستشفى في حربتا في البقاع

أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق، خلال احتفال تأبيني في بلدة النبي عثمان في البقاع الشمالي، أن “الوعد ما زال ساريا بالنسبة إلى بناء مستشفى حكومي في البقاع الشمالي، على قطعة أرض قدمت لوزارة الصحة في منطقة حربتا، بالإضافة إلى بناء مستشفى آخر حكومي مركزي جامعي في منطقة بعلبك”، متوقعا أن يبدأ العمل به خلال عام كأقصى حد مع وجود التمويل.

واعتبر أن “بناء مستشفى في حربتا، يخفف المشقة عن المواطنين في هذه المنطقة الوسطى بين بعلبك والهرمل، حيث يلزم المريض حوالى 40 دقيقة ليصل إلى المستشفى”.

وطمأن الأهالي إلى “عدم انتشار الأوبئة في المنطقة أو في لبنان”، ودعا إلى “عدم القلق، فالانفلونزا الموجودة عادية وهي كريب موسمي، لذا لا تشغلوا بالكم ولا تقفلوا المدارس وعيشوا حياة طبيعية، فالناس كلها تتعرض للكريب في هذا الموسم لشهرين أو ثلاثة”.

وأكد أن “الوزارة عند رصدها أي حالات لأنفلونزا h1n1، ستقوم تلقائيا بحملة تلقيح عامة في المنطقة وتقفل المدارس لحماية أهلها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام