روسيا تدين بشدة الهجوم الإرهابي في الصومال والذي يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية السبت، أن روسيا تدين بشدة الهجوم الذي وقع في العاصمة الصومالية، مشيرة إلى أنه “يهدف إلى زعزعة استقرار الوضع في البلاد”. وجاء في بيان الخارجية الروسية “ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الهمجي الذي كان ضحاياه من المدنيين. من الواضح أن هذا الهجوم الدموي الأخير من جانب المتطرفين يهدف إلى زعزعة استقرار الوضع في الصومال. نعرب عن خالص تعازينا لعائلات وأقارب الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى.”

وأشار البيان أيضاً إلى أن روسيا، كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ستواصل دعم جهود حكومة الصومال الفيدرالية لتحقيق المصالحة الوطنية والتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2020-2021. وتجاوز عدد القتلى في انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو الـ90 قتيلاً. ووفقاً لوزارة الخارجية الروسية، من بينهم 17 ضابط شرطة صومالي و 73 مدنيا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية