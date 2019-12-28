الرئيس الجزائري يكلف عبد العزيز جراد تشكيل الحكومة الجديدة (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2019 - 14:36
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الرئيس بري: يجب التعجيل بتشكيل الحكومة لأن البلد دخل مرحلة في منتهى الحرج تتطلب عملًا إنقاذيًا
حزب الله ينظم في بلدة كفررمان لقاء حواريًا مفتوحًا لأهالي البلدة وفعالياتها وحراكها الشعبي مع النائب حسن فضل الله
النائب فضل الله: وجودنا في مؤسسات الدولة لأجل الدفاع عن مصالح الناس لأننا لا نستطيع تركهم لسياسات رأينا نتائجها
الوزير باسيل مغردا: قصة الأموال المحولة أو المهربة بعد 17 تشرين صارت متل قضية استعادة الأموال المنهوبة أو الموهوبة
الوزير باسيل مغردا: "اذا ما عملوا شي بهذا الموضوع وكشفوا الأرقام وأصحابها لازم نتحرك على أول السنة"
النائب فيصل كرامي: الرئيس الحريري يريد أن يستخدم الشارع عوضاً عن خروجه من الحكومة، وهي ليست المرة الأولى
كرامي: الأجدى بالرئيس الحريري أن يذهب الى المعارضة إذا كان لا يريد السلطة وهو من أقصى نفسه عن الحكم ولم يُقصه أحد
مصادر عراقية: الرئيس "برهم صالح" سيعود اليوم من إقليم كردستان إلى بغداد لاستئناف عمله في رئاسة الجمهورية
مصدر عراقي: القوات الاميركية اتخذت إجراءات احترازية غير مسبوقة في قاعدة عين الأسد بعد الهجوم على قاعدة "كي وان"
الإعلام التركي: التصويت على مشروع قانون التفويض بارسال قوات إلى ليبيا سيكون في جلسة استثنائية يوم الخميس
خارجية حكومة الوفاق في ليبيا تعلن عزم وزراء خارجية ايطاليا والمانيا وبريطانيا وفرنسا زيارة طرابلس في 7 يناير
النائب التركي محمد أردوغان: يحتمل أن تطلب الحكومة تفويضا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بعد غد
الرئيس الجزائري يعين عبد العزيز جراد رئيسا للوزراء
ظريف: ايران مستعدة للعمل مع جيرانها لتأمين الملاحة في منطقة الخليج
مساعد الشؤون التنسيقية للجيش الايراني: جسدنا القدرات التي نتمتع بها خلال المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين
مساعد قائد القوة البحرية الايرانية: توفير أمن المحيط الهندي يضمن الحفاظ على المصالح الاقتصادية العالمية
الشرطة النيجيرية تهاجم متظاهرين خرجوا مطالبين بالافراج عن الشيخ ابراهيم زكزكي في مدينة سوكوتو شمال غربي البلاد
مسؤول أمني صومالي: انفجار عنيف يهز مقديشو وسقوط 90 قتيلا على الأقل
مسؤول افغاني: قتل عشرة جنود أفغان بهجوم شنته حركة طالبان على قاعدة عسكرية في ولاية هلمند جنوب البلاد
الحكم بالسجن عشر سنوات على رئيس السلفادور السابق "الياس أنطونيو ساكا" بتهمة الفساد وتبييض الاموال
مقتل شخصين بحادث إطلاق نار في تكساس الاميركية
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار محلية
الرئيس الجزائري يكلف عبد العزيز جراد تشكيل الحكومة الجديدة (روسيا اليوم)
منذ 13 mins
28 December، 2019
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