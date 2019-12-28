مقتل 10 جنود أفغان بهجوم على قاعدة عسكرية في ولاية هلمند

قتل 10 جنود أفغان بهجوم شنته حركة طالبان السبت، على قاعدة عسكرية في ولاية هلمند بجنوب البلاد. وحفر عناصر طالبان نفقا إلى القاعدة في منطقة سنغين، وفجروها قبل أن يتمكن مقاتلوهم من مهاجمة المجمع العسكري، بحسب ما صرح الناطق باسم كتيبة “مايواند 215” التابعة للجيش الأفغاني في جنوب أفغانستان، قائلاً “كان هناك 18 جندياً في القاعدة عند الهجوم يوفرون الأمن لأهالي سنغين، جُرح 4 جنود وصد الـ4 الآخرون المتبقون هجوم طالبان ببسالة”.

وتبنت طالبان الهجوم في بيان صادر عن المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد، وأُرسل إلى وسائل الإعلام. ويأتي هجوم هلمند في وقت تستعد فيه القوات المحلية والدولية لشتاء دام جديد في ظل المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان من أجل إنهاء العنف في أفغانستان. وقتل الثلاثاء 7 جنود أفغان بهجوم شنته طالبان على قاعدة في ولاية بلخ في شمال البلاد.

المصدر: روسيا اليوم