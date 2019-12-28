مصرع ستة أشخاص وإصابة 24 بينهم أجانب بحادث سير على طريق الغردقة شرقي مصر

لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب 24 آخرون بينهم سائحين، بحادث سير على طريق السخنة/الزعفرانة على طريق البحر الأحمر باتجاه منتجع الغردقة شرقي مصر. وأفادت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم السبت، بأن حادث ناجم عن تصادم حافلتين بشاحنة على طريق السخنة/الزعفرانة (بالبحر الأحمر شرقي القاهرة)، أسفر عن مصرع ستة أشخاص، بينهم مصري من طاقم حراسة الحافلتين، وآخرين يحملون الجنسيتين الهندية والماليزية.

وأعلن مدير عام مستشفى التأمين الصحي بالسويس حالة الطوارئ لتلقي المصابين وإسعافهم. وتبين وجود حالات خطرة من بين المصابين، وإصابات أخرى بالكسور والكدمات والجروح، كما تم فتح غرف العمليات وتجهيزها لاستقبال الحالات الخطرة. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية أن من بين المصابين والمتوفين أجانب يحملون الجنسيتين الهندية والماليزية، ومتوفي مصري من طاقم الحراسات المرافقة للحافلات. وأوضحت المصادر أن الحافلتين كانت في الطريق لمدينة الغردقة، على البحر الأحمر، ووقع الحادث قبل كيلومترات من منطقة الزعفرانة. وبدأت النيابة مباشرة التحقيق، للوقوف على أسباب الحادث.

المصدر: روسيا اليوم