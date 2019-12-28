عضو البرلمان التركي عن الحزب الحاكم يرجح عقد جلسة طارئة للمجلس في 2 كانون الثاني/يناير المقبل لبحث مذكرة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2019 - 11:16
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عضو البرلمان التركي عن الحزب الحاكم يرجح عقد جلسة طارئة للمجلس في 2 كانون الثاني/يناير المقبل لبحث مذكرة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا (سبوتنيك)
منذ 11 mins
28 December، 2019
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