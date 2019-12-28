مسؤولون أميركيون لرويترز: مقتل متقاعد مدني أميريكي في هجوم على قاعدة عسكرية بكركوك – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2019 - 01:26
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الرئيس عون: نمر بظروف صعبة جدا وأزمة غير مسبوقة لكن نأمل مع الحكومة الجديدة أن يبدأ الوضع بالتحسن تدريجيا ونتخطى الأزمة
الرئيس عون دعا القوى الامنية الى التيقظ لمكافحة أي خلل أمني يحصل وابقاء عيونها ساهرة لمكافحة الفساد ومعالجة الخلل
قائد الجيش العماد جوزاف عون: جيشنا الذي اعتاد قتال الاعداء حريص على السلم الاهلي ومنع الفتن مهما كانت التضحيات
المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم: سنعمل بكل امكاناتنا لحماية لبنان وشعبه وسلمه الاهلي وصون استقراره الوطني
وفد حزب الله خلال تهنئة البطريرك الراعي: نحن مع حكومة كفاءة واختصاصيين ونظيفي الكف يكون همها الأوحد إنقاذ الوطن
تجمع العلماء المسلمين: لضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تستطيع الخروج بالبلد من الأزمات ومن يشوش عليها يخدم مصالح أجنبية
تيار الفجر: نؤكد تمسكنا بالمقاومة وبالنهج الجهادي الذي أثبت جدواه البالغة في لبنان وفلسطين وأنتج تحريرا للأرض والإنسان
الوكالة الوطنية للاعلام: الرئيس سعد الحريري وقّع جميع مراسيم ترقية الضباط التي أعدتها قيادة الجيش كما وردت إليه
الوكالة الوطنية للاعلام: العثور على جسم غريب عليه كتابات عبرية عند شاطئ الناعمة والجيش يكشف عليه لتحديد هويته ومصدره
الثلوج تغلق طريق القلعة وطرق الضنية ـ الهرمل وجرد النجاص والرياح تتسبب بتدمير خيم بلاستيكية في الحاصباني
الهيئة العليا لمسيرات العودة تقرر وقف المسيرات تحضيرا ليوم الأرض في 30 اذار/مارس المقبل لتصبح شهرية وبالمناسبات الوطنية
قوات العدو تطلق النار والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين في مسيرات العودة في بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزّة
فلسطين المحتلة: جنود العدو يستخدمون قنابل الغاز المسيل للدموع ضدّ الشبان الذين تصدّوا لاقتحام مخيم العروب شمال الخليل
اصابات بالاختناق بمواجهات اندلعت نتيجة قمع جنود العدو للمشاركين بمسيرة كفر قدوم الاسبوعية شرق قلقيلية بالضفة المحتلة
الكرملين: الرئيس بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الفدرالي تصاعد الانشطة الارهابية في ادلب ودعم جهود التسوية في ليبيا
الرئاسة المصرية: الرئيسان المصري والروسي توافقا خلال اتصال هاتفي على تكثيف الجهود المشتركة لتسوية الازمة الليبية
وزير الخارجية الايراني: المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين تثبت التزام ايران تجاه أمن الممرات المائية المهمة
عضو مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي: المناورات البحرية المشتركة اثبتت أن مرحلة انفراد اميركا بالمنطقة انتهت
بروجردي: رسالة هذه المناورات ان الدول ذات النفوذ والمقتدرة حريصة على تعزيز أمن المنطقة واحلال الأمن المستدام فيها
صحيفة غلوبال تايمز الصينية: المناورات البحرية المشتركة رسالة لاميركا ترفع من قدرات الصين وتدعم الاستقرار بالخليج الفارسي
القوات المسلحة اليمنية: القوة الصاروخية تطلق صاروخاً بالستياً من نوع بدر 1-P على معسكر للجيش السعودي في بئر عسكر بنجران
العميد يحيي سريع: إصابة الهدف كانت دقيقة وسقوط عشرات القتلى والجرحى من الجيش السعودي بينهم ضباط
اليمن: ارتفاع حصيلة جريمة سوق الرقو التي ارتكبها العدوان بمديرية منبه في صعدة الى 24 شهيدا اثر العثور على 4 جثامين جديدة
الجزائر: مجلس الأمن الوطني يتخذ اجراءات لحماية الحدود مع ليبيا ومالي وتفعيل دور الجزائر على الصعيد الافريقي والدولي
الهند: 27 قتيلا حصيلة أسبوعين من الاعتداءات على المحتجين المسلمين ضد قانون منح الجنسية لملايين المهاجرين
اندونيسا: اعتصام أمام السفارة الصينية في جاكرتا تنديدا بالسياسة القمعية للصين ضد مسلمي الأويغور في مقاطعة شينجيانغ
الفيليبين تمنع عضوين في مجلس الشيوخ الاميركي من دخول أراضيها ردا على قرار مماثل اتختذته أميركا بحق مسؤولين فيليبينيين
كازاخستان: مقتل 12 شخصا ونجاة العشرات بسقوط طائرة من طراز "فوكر-100" بعيد اقلاعها من مطار مدينة الماتي باتجاه العاصمة
فرنسا: 23 يوما من الاضراب المستمر ضد نظام التقاعد مع استمرار اضطراب كبير في حركة قطاع سكك الحديد والميترو
وزير الطاقة الروسي: خط نورد ستريم2 الروسي لنقل الغاز الى المانيا سيصبح قيد الخدمة قبل نهاية 2020 رغم العقوبات الاميركية
مجموعة غازبروم الروسية تسدد 2.9 مليار دولار لنظيرتها الاوكرانية نفتوغاز التزاما بحكم محكمة التحكيم في ستوكهولم
مسؤولون أميركيون لرويترز: مقتل متقاعد مدني أميريكي في هجوم على قاعدة عسكرية بكركوك
منذ 1 ساعة
28 December، 2019
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