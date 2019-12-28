مسؤولون أميركيون لرويترز: مقتل متقاعد مدني أميريكي في هجوم على قاعدة عسكرية بكركوك – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 28 2019 - 01:26

مسؤولون أميركيون لرويترز: مقتل متقاعد مدني أميريكي في هجوم على قاعدة عسكرية بكركوك

منذ 1 ساعة 28 December، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة