تشققات وانزلاق صخور على الطريق بين فيع وزكرون – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2019 - 21:40

تشققات وانزلاق صخور على الطريق بين فيع وزكرون

منذ 15 mins 27 December، 2019
أخبار موقع المنار

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