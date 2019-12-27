بروجردي: المناورات البحرية مع روسيا والصين أثبتت انتهاء انفراد اميركا بالمنطقة

اكد عضو “لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي” علاء الدين بروجردي ان “المناورات البحرية المشتركة بين ايران وروسيا والصين قد اثبت ان مرحلة انفراد اميركا بالمنطقة قد انتهت”.

وقال بروجردي الجمعة “نظرا لأهمية الحفاظ على الأمن في الخليج وبحر عمان والمحيط الهندي وبما انه طيلة العقود القليلة الماضية ، كان الأميركيون يقوضون عمليا الأمن الاقليمي ويسببوا الأزمات في المنطقة، فانه اقامة هذه المناورات مهمة وضرورية”.

واضاف بروجردي “بالنظر الى أن استراتيجية جميع الدول الثلاث الجمهورية الإسلامية الايرانية وروسيا والصين هي استراتيجية سلمية في المنطقة واحلال الأمن المستديم، فان هذه الخطوة قد تم اتخاذها أيضا في سوريا والعراق، من خلال التعاون العملي بين ايران والعراق وسوريا وروسيا”، ولفت الى انه “تم تأسيس غرفة عمليات مشتركة في كل من دمشق وبغداد”.

واوضح بروجردي ان “رسالة هذه المناورات المشتركة هي أن الدول ذات النفوذ والمقتدرة حريصة على تعزيز أمن هذه المنطقة الحساسة”، وتابع “لقد كان الأميركيون بمثل هذه المناورات مع حلفائهم الأوروبيين والإقليميين حتى الآن، ويعكس هذا الاجراء الجديد حقيقة قوى مهمة فعليا مثل ايران والصين وروسيا دخلت مرحلة جديدة، من اجل الحفاظ على أمن هذه المنطقة الحساسة”.

المصدر: وكاالة انباء فارس