إصابتان بالرصاص المعدني شرق جباليا جراء اعتداء العدو الاسرائيلي على مسيرة العودة

أصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط جراء اعتداء قوات العدو الاسرائيلي على المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار شرق جباليا شمال قطاع غزة المحاصر.

وقالت مصادر فلسطينية إن “مواطنين اصيبا برصاص الاحتلال شرق جباليا خلال مشاركتهم في مسيرة العودة رغم الأجواء الجوية الباردة والأمطار”.

وأفادت المصادر أن “المواطنين شاركوا في المسيرة رغم الاحوال الجوية من رياح وأمطار عاصفة وتعذر خروج المشاركين شرق البريج بسبب الأحوال الجوية التي حولت المنطقة إلى وحل”.

وأضافت المصادر أن “قوات الاحتلال الاسرائيلي أطلقت النار على المتظاهرين، ما ادى لاصابة اثنين من الشبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاطي”.

الجدير ذكره، أن هذه الجمعة هي الأخيرة لمسيرات العودة التي تنظم أسبوعيا بحسب “الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار” وسيتم اعتماد المسيرات شهريا وفي المناسبات الوطنية.

المصدر: فلسطين اليوم