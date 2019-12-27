انتهاء اللقاء بين الرئيس عون والرئيس المكلف حسان دياب الذي غادر من دون الإدلاء بأي تصريح (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2019 - 17:28

انتهاء اللقاء بين الرئيس عون والرئيس المكلف حسان دياب الذي غادر من دون الإدلاء بأي تصريح (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 1 ساعة 27 December، 2019
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