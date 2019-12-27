طريقا #ضهر_البيدر و #ترشيش #زحلة سالكتان أمام جميع المركبات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2019 - 17:28
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انتهاء اللقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب في قصر بعبدا
رئيس الجمهورية ميشال عون يستقبل قادة القوى الأمنية الذين قدموا اليه التهاني بعيد الميلاد وحلول السنة الجديدة
الرئيس عون: نمر بظروف صعبة جدا وأزمة غير مسبوقة لكن نأمل مع الحكومة الجديدة أن يبدأ الوضع بالتحسن تدريجيا ونتخطى الأزمة
الرئيس عون ينوه بالجهود التي تبذلها القوى الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان وخصوصا في الأيام السبعين الأخيرة
الرئيس عون دعا القوى الامنية الى التيقظ لمكافحة أي خلل أمني يحصل وابقاء عيونها ساهرة لمكافحة الفساد ومعالجة الخلل
قائد الجيش العماد جوزاف عون: جيشنا الذي اعتاد قتال الاعداء حريص على السلم الاهلي ومنع الفتن مهما كانت التضحيات
المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم: سنعمل بكل امكاناتنا لحماية لبنان وشعبه وسلمه الاهلي وصون استقراره الوطني
المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان: ماضون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتسييج منعة الوطن الداخلية
وزير الدفاع الياس بو صعب من بعبدا: لا خيار لدي إلا إرسال مرسوم ترقية العقداء للأمانة العام لمجلس الوزراء لحفظ حقوقهم
وفد من قيادة حزب الله برئاسة مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في الحزب الشيخ محمد عمرو يزور بكركي مهنئاً بعيد الميلاد
وفد حزب الله خلال تهنئة البطريرك الراعي: نحن مع حكومة كفاءة واختصاصيين ونظيفي الكف يكون همها الأوحد إنقاذ الوطن
وزيرة الداخلية ريا الحسن: السجون تعاني من واقع بعيد عن المعايير التي نرغب أن نتمثل فيها كلبنانيين
نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف: لن يكون أي سجين من دون محامٍ وسنطلب آخر اجراء قضائي لكل موقوف لتسريع المحاكمات
تأثير المنخفض الجوي "لولو" على لبنان يبدأ بالانحسار تدريجياً ظهر اليوم على أن يبقى الطقس متقلباً حتى صباح الأحد
الجيش السوري يتابع تقدمه في ريف إدلب الجنوبي الشرقي ويسيطر على 3 قرى بعد معارك مع جبهة النصرة وحلفائها
إستمرار المناورات العسكرية البحرية المشتركة بين روسيا والصين وإيران في المحيط الهندي وبحر عمان
الناطق باسم الجيش الإيراني: المناورة البحرية تهدف إلى تعزيز الأمن للتجارة الدولية في المحيط الهندي وبحر عمان
الدفاع الروسية تعلن وضع أول دفعة من صواريخ "أفانغارد" الخارقة للصوت في الخدمة وستنشر بمنطقة أورنبرغ في الأورال
القوات المسلحة اليمنية: القوة الصاروخية تطلق صاروخاً بالستياً من نوع بدر 1-P على معسكر للجيش السعودي في بئر عسكر بنجران
العميد يحيي سريع: إصابة الهدف كانت دقيقة وسقوط عشرات القتلى والجرحى من الجيش السعودي بينهم ضباط
العميد سريع: الاستهداف يأتي في اطار الرد المشروع على جرائم قوى العدوان والتي كان آخرها جريمة سوق الرقو بمحافظة صعدة
رئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو يفوز برئاسة حزب الليكود بفارق كبير عن الوزير السابق جدعون ساعر
تركيا: الحكم بسجن 6 صحافيين من صحيفة "سوجو" المعارضة اتهموا بالارتباط بمحاولة الانقلاب في الـ 2016
الهند: توقيف خدمة الإنترنت بولاية أوتار براديش حيث تستمر الاعتداءات على المحتجين المسلمين ضد قانون منح الجنسية للمهاجرين
الفيليبين: ارتفاع حصيلة إعصار فانفوني الذي ضرب وسط البلاد الأربعاء إلى 28 قتيلا فيما لايزال 12 شخصا في عداد المفقودين
الحكومة الكازاخستانية: مقتل 14 شخصاً على الأقل في تحطم طائرة ركاب بعيد إقلاعها بوقت قصير من مطار ألماتي
طريقا #ضهر_البيدر و #ترشيش #زحلة سالكتان أمام جميع المركبات
منذ 1 ساعة
27 December، 2019
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انتهاء اللقاء بين الرئيس عون والرئيس المكلف حسان دياب الذي غادر من دون الإدلاء بأي تصريح (الوكالة الوطنية للاعلام)
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