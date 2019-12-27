الرئيس عون: نأمل مع الحكومة الجديدة ان يبدأ الوضع بالتحسن تدريجا ونتخطى الازمة

نوه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون “بالجهود التي تبذلها القوى الامنية من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان، وخصوصا في الأيام السبعين الأخيرة التي شهدت تظاهرات وحراكا شعبيا”، ودعاها الى “التيقظ لمكافحة اي خلل امني يحصل، وابقاء عيونها ساهرة لمكافحة الفساد ومعالجة الخلل وفق ما يعود اليها من صلاحيات يصونها القانون”.

وحث الرئيس عون القوى الامنية والعسكرية خلال استقبال قيادتها الجمعة في قصر بعبدا بمناسبة الاعياد “للبقاء متضامنة لأنها تعي واجباتها الوطنية وهي تقوم بها على أكمل وجه”، ولفت الى أن “البلاد تمر اليوم بظروف صعبة جدا وأزمة غير مسبوقة في تاريخها، لكننا نأمل مع الحكومة الجديدة ان يبدأ الوضع بالتحسن تدريجا ونتخطى الازمة ويعود لبنان الى ازدهاره”.

وأشار الرئيس عون الى أن “الازمة الاقتصادية والمالية التي نعيشها عمرها 30 سنة وليست وليدة الحاضر”، وتابع “هي بدأت منذ ان تحول الاقتصاد الى اقتصاد سياحة وخدمات وتراكمت الديون دون ان تعمد الدولة الى تسديدها، فوقعت اليوم في عجز كبير”، واضاف “لذا نعيش اليوم في مرحلة تقشف على المستوى الفردي وعلى مستوى الدولة ومؤسساتها، لكن ذلك مطلوب في الوقت الحاضر للمساعدة على تجاوز الازمة الراهنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام