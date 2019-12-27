اليمن: خروقات متواصلة لقوى العدوان في الحديدة

واصلت قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن قصف مناطق متفرقة في الحديدة بمختلف الأسلحة واستحداث التحصينات القتالية في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني بالحديدة أن “قوى العدوان قصفت شمال حيس ومثلث العدين بـ 19 صاروخ موجه وقذيفة مدفعية”، وأفاد أن “جرافتين لقوى العدوان استحدثتا تحصينات قتالية جنوب غرب قرية مغاري بمديرية حيس، وفي منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه”، وأشار إلى أن “الطيران الحربي للعدوان حلق في أجواء منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه”.

ولفت المصدر الى ان “قوى العدوان قصفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة قرى متفرقة في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة”، وأشار إلى “استشهاد جريح متأثر بجراح أصيب بها إثر الغارات على سوق شهرة بمديرية التعزية محافظة تعز قبل عامين رافعاً عدد ضحايا المجزرة إلى 35 شهيدا”.

المصدر: موقع انصار الله