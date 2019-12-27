“تيار الفجر”: للتمسك بإحتضان المقاومة في لبنان وفي فلسطين

شدد “تيار الفجر” في لبنان على “التمسك بإحتضان المقاومة في لبنان وفي فلسطين”، وحيا “الشهداء والمقاومين والرافضين للخضوع لإملاءات القوى الإستعمارية الكبرى”.

وأشار التيار الى “إبتداع أساليب جديدة في محاربة المقاومة ومحاولة إضعافها عن طريق العبث الإقتصادي والمالي والسياسي في البيئة الوطنية التي يفترض بها أن تشكل ظهرا حاميا للمقاومة”، واعتبر ان “هذا ما يحصل حاليا على الساحة اللبنانية”.

وقال التيار في بيان له الجمعة في ذكرى استشهاد ثلاثة من أفراده ارتقوا في مواجهة مع العدو الاسرائيلي عام 1983 في مدينة صيدا الجنوبية “إننا في هذه الذكرى المجيدة نستحضر كل المعاني الجليلة التي تنطوي عليها شهادة الإخوة جمال الحبال ومحمود زهرة ومحمد علي الشريف”، واكد “التمسك بالنهج الجهادي المقاوم الذي أثبت جدواه البالغة في لبنان وفلسطين وأنتج تحريرا للأرض والإنسان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام