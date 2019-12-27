طريق #ضهر_البيدر سالكة أمام جميع المركبات بإستثناء الشاحنات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2019 - 15:10

طريق #ضهر_البيدر سالكة أمام جميع المركبات بإستثناء الشاحنات

منذ 32 mins 27 December، 2019
أخبار موقع المنار

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