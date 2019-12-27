‏وصول الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب الى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2019 - 15:10

‏وصول الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب الى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 45 mins 27 December، 2019
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