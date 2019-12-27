الشيخ الخطيب: لحكومة إنقاذية تعيد الثقة بلبنان والدولة

امل نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب “بتشكيل حكومة إنقاذية تبدد القلق وتبعث في نفوسه اللبنانيين الامل بالمستقبل”.

وطالب الشيخ الخطيب الجمعة “السياسيين بتكثيف تعاونهم وتشاورهم مع الرئيس المكلف حسان دياب لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة التي نريدها قادرة ومتماسكة تتمتع بالشفافية وتعيد ثقة المواطنين بوطنهم ودولتهم”.

واعتبر الشيخ الخطيب ان “على الحكومة الجديدة ان تضع في أولويات عملها خطة اقتصادية انقاذية تدعم القطاعات الانتاجية من زراعة وصناعة وغيرها وتمكن لبنان من استخراج ثرواته النفطية في مواجهة التهديدات والقرصنة الاسرائيلية وتحصين الوحدة الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام