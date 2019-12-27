العماد جوزف عون من بعبدا: الجيش سيستمر في تحمل مسؤولياته وفي حرصه على السلم الاهلي ومنع الفتن مهما كانت التضحيات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2019 - 15:08

العماد جوزف عون من بعبدا: الجيش سيستمر في تحمل مسؤولياته وفي حرصه على السلم الاهلي ومنع الفتن مهما كانت التضحيات

منذ 1 ساعة 27 December، 2019
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