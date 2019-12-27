الرئيس عون دعا القوى الامنية الى التيقظ لمكافحة اي خلل امني يحصل وإلى إبقاء عيونها ساهرة لمكافحة الفساد ومعالجة الخلل وفق ما يعود اليها من صلاحيات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2019 - 15:08
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستقبل الرئيس المكلف حسان دياب في قصر بعبدا
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: نأمل مع تشكيل الحكومة الجديدة أن يبدأ الوضع بالتحسن تدريجياً ونتخطى الأزمة
قائد الجيش بعد لقائه الرئيس عون في بعبدا: الجيش سيستمر في تحمل مسؤولياته وفي حرصه على السلم الأهلي ومنع الفتن
المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم من بعبدا: سنعمل بكل امكانياتنا لحماية لبنان وسلمه الأهلي وصون استقراره
وزير الدفاع الياس بو صعب من بعبدا: لا خيار لدي إلا إرسال مرسوم ترقية العقداء للأمانة العام لمجلس الوزراء لحفظ حقوقهم
وفد من قيادة حزب الله برئاسة مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في الحزب الشيخ محمد عمرو يزور بكركي مهنئاً بعيد الميلاد
وفد حزب الله خلال تهنئة البطريرك الراعي: نحن مع حكومة كفاءة واختصاصيين ونظيفي الكف يكون همها الأوحد إنقاذ الوطن
تأثير المنخفض الجوي "لولو" على لبنان يبدأ بالانحسار تدريجياً ظهر اليوم على أن يبقى الطقس متقلباً حتى صباح الأحد
انطلاق المناورات العسكرية البحرية المشتركة بين روسيا والصين وإيران في المحيط الهندي وبحر عمان على أن تستمر لـ 4 أيام
الناطق باسم الجيش الإيراني: المناورة البحرية تهدف إلى تعزيز الأمن للتجارة الدولية في المحيط الهندي وبحر عمان
الجيش السوري يتابع تقدمه في ريف إدلب الجنوبي الشرقي ويسيطر على 3 قرى بعد معارك مع جبهة النصرة وحلفائها
مصادر يمنية: إفشال محاولة تسلل لقوات التحالف السعودي على مواقع الجيش في منطقة الفازة بمديرية التحيتا في الحديدة
القوات المسلحة اليمنية: القوة الصاروخية تطلق صاروخاً بالستياً من نوع بدر 1-P على معسكر للجيش السعودي في بئر عسكر بنجران
العميد يحيي سريع: إصابة الهدف كانت دقيقة وسقوط عشرات القتلى والجرحى من الجيش السعودي بينهم ضباط
العميد سريع: الاستهداف يأتي في اطار الرد المشروع على جرائم قوى العدوان والتي كان آخرها جريمة سوق الرقو بمحافظة صعدة
الحكومة الكازاخستانية: مقتل 14 شخصاً على الأقل في تحطم طائرة ركاب بعيد إقلاعها بوقت قصير من مطار ألماتي
الرئيس عون دعا القوى الامنية الى التيقظ لمكافحة اي خلل امني يحصل وإلى إبقاء عيونها ساهرة لمكافحة الفساد ومعالجة الخلل وفق ما يعود اليها من صلاحيات
منذ 1 ساعة
27 December، 2019
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