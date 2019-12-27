الرئيس عون دعا القوى الامنية الى التيقظ لمكافحة اي خلل امني يحصل وإلى إبقاء عيونها ساهرة لمكافحة الفساد ومعالجة الخلل وفق ما يعود اليها من صلاحيات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2019 - 15:08

الرئيس عون دعا القوى الامنية الى التيقظ لمكافحة اي خلل امني يحصل وإلى إبقاء عيونها ساهرة لمكافحة الفساد ومعالجة الخلل وفق ما يعود اليها من صلاحيات

منذ 1 ساعة 27 December، 2019
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