الرئيس عون: نأمل مع تشكيل الحكومة الجديدة ان يبدأ الوضع بالتحسن تدريجيا ونتخطى الازمة ويعود لبنان الى ازدهاره – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2019 - 15:08

الرئيس عون: نأمل مع تشكيل الحكومة الجديدة ان يبدأ الوضع بالتحسن تدريجيا ونتخطى الازمة ويعود لبنان الى ازدهاره

منذ 1 ساعة 27 December، 2019
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