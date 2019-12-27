وحدات البحرية الروسية والصينية تصل ميناء جابهار

وصلت وحدات البحرية الروسية والصينية الى ميناء الشهيد بهشتي في جابهار من أجل المشاركة في المناورات المشتركة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية . وجرت مراسم استقبال وحدات البحرية الروسية والصينية التي ستشارك في المناورات الثلاثية المشتركة مع الجمهورية الإسلامية الايرانية ظهر الجمعة في مرفأ الشهيد بهشتي في ميناء جابهار، برعاية مساعد قائد القوة البحرية لشؤون العمليات في الجيش الايراني الأدميرال غلام رضا طحاني و قائد المنطقة البحرية الثالثة للجيش الأدميرال مصطفى تاج الديني.

وستشهد المناورات البحرية المشتركة بين ايران وروسيا والصين في منطقة شمال المحيط الهندي وبحر عُمان، تدريبات تكتيكية متنوعة كانقاذ السفن المتعرضة لحريق، وتحرير السفن التي تتعرض للاعتداء، والرمي على اهداف محددة.

المصدر: فارس