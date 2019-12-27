العميد سريع: تمت إصابة الهدف بشكل دقيق وسقط العشرات من الجيش السعودي بين قتيل ومصاب بينهم ضباط – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2019 - 12:38

العميد سريع: تمت إصابة الهدف بشكل دقيق وسقط العشرات من الجيش السعودي بين قتيل ومصاب بينهم ضباط

منذ 7 mins 27 December، 2019
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