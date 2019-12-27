العميد يحيى سريع : القوة الصاروخية أطلقت ظهر اليوم صاروخا بالستيا نوع بدر 1_p على معسكر قيادة اللواء التاسع عشر حرس حدود وطني في بئر عسكر بنجران – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2019 - 12:38

العميد يحيى سريع : القوة الصاروخية أطلقت ظهر اليوم صاروخا بالستيا نوع بدر 1_p على معسكر قيادة اللواء التاسع عشر حرس حدود وطني في بئر عسكر بنجران

منذ 8 mins 27 December، 2019
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