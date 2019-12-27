الحرس الثوري الايراني: الكيان الصهيوني على أعتاب الانهيار

رأى المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف أن الكيان الصهيوني “على أعتاب الانهيار”، لافتاً إلى أن “كل جهود اميركا منصبة على تثبيت مكانته في المنطقة”. وفي ملتقى اقيم مساء الخميس في مدينة كردكوي بمحافظة كلستان شمال شرق ايران لإحياء ذكرى الشهداء، قال العميد شريف إن “جهود وخطط اميركا وحلفائها الاقليميين مبنية على توفير الأمن النسبي للكيان الصهيوني لربما يزيدون ولو جزءا يسيرا الى عمر هذا الكيان المزيف”، موضحاً أن “عجز الكيان الصهيوني اليوم لا مثيل له منذ تأسيسه قبل 70 عاما”.

وفي السياق، رأى المتحدث باسم الحرس الثوري أن “تصريحات قادة الكيان الصهيوني حول القدرات العسكرية فارغة، إذ أن هذا الكيان كان يتحدى جميع جيوش الدول العربية في المنطقة ويتعدى عليها، إلا أنه اليوم یقف عاجزاً متخبطاً أمام هجمات الجهاد الإسلامي وحماس الصاروخية”. كما اشار الى انجازات الثورة الاسلامية على مدى الاعوام الاربعين الماضية “كالاقتدار والامن والاستقلال المتأتية من المقاومة والجهود الدؤوبة في التصدي للدسائس والمؤامرات”، مضيفاً أن “العدو يبذل كل جهوده للتعتيم على الانجازات والقدرات المتحققة للبلاد على مدى الاربعين عاماً من عمر الثورة وتضخيم ادنى حالة من الضعف”.

وتابع العميد شريف أن “بقايا نظام بهلوي المقيت والمنافقين (زمرة خلق الارهابية) عمي البصيرة وتسعى لتضخيم الضغط الاقتصادي الاميركي على الشعب الايراني لربما تعثر على طريق لعودتها الى الساحة”، مؤكداً أن “هذا الشعب العارف للعدو ومن خلال اتباعه المطلق للقيادة سوف لن يترك ادنى فرصة لهذه البقايا السياسية منتهية الصلاحية”. وفي الاشارة الى أحداث الشغب الأخيرة أعلن العميد شريف أن “العدو أراد سوق الاحتجاجات الاقتصادية نحو الاحتجاج ضد الدولة، الا ان يقظة الشعب والقيادة احبطت هذا المخطط.”

المصدر: ارنا