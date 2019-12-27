“لولو” تبدأ بالانحسار.. والطقس يبقى متقلباً وماطراً حتى صباح الأحد

ينحسرُ تأثيرُ المنخفَضِ الجوي “لولو” على لبنانَ تدريجياً من بعد ظهرِ اليومِ الجمعة ويبقى الطقسُ متقلِباً وماطِراً أحيانا حتى صباحِ الأحد، حيثُ يَستقرُ تدريجياً. وتشهدُ مختلِفُ المناطقِ اللبنانية تساقُطاً غزيراً للأمطارِ مصحوباً بعواصفَ رعدية، كما تتساقُطِ الثلوجِ على ارتفاعِ ألفِ متر. وبحَسَبِ غرفةِ التحكم المروري، فإنَّ طريقَ ضهر البيدر قُطِعت صباحاً بسببِ انزلاقِ بعضِ المركباتِ ويتِمُ العملُ من قبلِ عناصرِ المفرزة المعنية تمهيداً لاعادةِ فتحِ السير.

كما أفادت الغرفةُ أن طرقاتِ ترشيش – زحلة، شبعا – راشيا الوادي، وكفرذبيان ـ حدث بعلبك، مقطوعةٌ بسبَبِ تراكُمِ الثلوج، وسالكةٌ للمركبات ذاتِ الدفعِ الرباعيِ والمجهزةِ بسلاسلَ مَعدِنية. ويشارُ الى كميةِ الأمطارِ التي جاء بها المنخفضُ “لولو” تَقدَرُ بحوالَي مِئةِ ملم، ما أعادَ التوازنَ الى نسبةِ المتساقطاتِ هذا العام بحدودِ 300 ملم.

المصدر: قناة المنار