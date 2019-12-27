الطقس غدا السبت أمطار متفرقة تشتد غزارتها بعد الظهر وثلوج على 1000 م

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد السبت، غائماً جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة خاصة خلال الفترة المسائية مع تساقط زخات من البرد وثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق.

– الحال العامة: يستمر تأثير العاصفة (LOULOU) على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأحد حيث تنحسر تدريجيا ويبقى الطقس متقلبا.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الجمعة: غائم وممطر تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الجنوبية مع عواصف رعدية وانخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر، تنحسر الأمطار والثلوج تدريجيا اعتبارا من المساء ويتحول الطقس الى غائم جزئيا.

– السبت: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة خاصة خلال الفترة المسائية مع تساقط زخات من البرد وثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق. نحذر من السيول وانجراف التربة.

– الأحد: غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة شمال البلاد وثلوج على ارتفاع 1100 متر وما فوق تخف الامطار تدريجيا خلال النهار.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 5 الى 15 درجة، في الجبال من درجة الى 6 درجات، وفي الداخل من 3 الى 7 درجات.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، ناشطة سرعتها بين 15 و45 كلم/س .

– الانقشاع: متوسط إلى سيء بسبب الضباب وغزارة الأمطار.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %

– حال البحر: مائج الى هائج.

– حرارة سطح الماء: 19 °م.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية