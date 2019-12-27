روسيا وايران تعزيان بضحايا حادث تحطم الطائرة الكازاخية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه لنظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، في حادثة تحطم طائرة ركاب وسقوط ضحايا في مدينة ألما-آتا. من جهته، تقدم المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بالتعازي من ضحايا حادث تحطم الطائرة الكازاخية. وأعرب موسوي عن أسفه لتحطم طائرة الركاب في كازاخستان، والذي ادّى إلى مصرع وإصابة العديد من المواطنين الكازاخيين، معزياً ومواسياً حكومة وشعب كازاخستان بهذا الحادث.

هذا وأفادت السلطات المحلية في كازاخستان بمقتل 14 شخصا وإصابة 35 بينهم أطفال جراء سقوط طائرة تابعة لشركة الطيران الكازاخية كان على متنها 100 شخص بعد إقلاعها من مطار ألما تي. وبحسب بيانات السلطات فإن الطائرة المنكوبة تابعة لشركة طيران “بيك أير” الكازاخية، وكانت متجهة من ألما-آتا إلى عاصمة كازاخستان نورسلطان، وعلى متنها 95 راكبا، و5 من أفراد الطاقم.

وقالت السلطات المحلية إن الطائرة المنكوبة سقطت بعد قليل من إقلاعها، إذ فقدت ارتفاعها خلال الإقلاع واصطدمت بسياج خرساني وبمبنى من طابقين. وبدأت عمليات الإنقاذ على الفور ولم يحدث حريق في مكان الحادث.

المصدر: ارنا + سبوتنيك