نتنياهو رئيساً لحزب الليكود

أظهرت نتائج الانتخابات الداخلية لرئاسة حزب “الليكود” في كيان العدو الاسرائيلي فجر الجمعة، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فاز بأغلبية أصوات أعضاء الحزب وبفارق كبير عن منافسه عضو الكنيست غدعون ساعر. وأفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن “ما نسبته 72% قد صوت لصالح نتنياهو من منتسبي حزب (الليكود) الذين شاركوا أمس في الانتخابات، بينما بلغت نسبة التأييد لساعَر 17% فقط”.

وأضافت هيئة البث أن “نسبة التصويت بلغت اكثر من تسعة وأربعين بالمائة (49%) من أصحاب حق التصويت، فيما تم تسجيل بعض التجاوزات في عدد من مراكز لاقتراع”. وتمثل الانتخابات التمهيدية على رئاسة “الليكود” أهمية كبيرة بالنسبة لنتنياهو، الذي يعتبر إعادة انتخابه على رأس “الليكود” بمثابة تجديد لثقة الحزب به، خاصة بعد اتهامه رسمياً بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد، بينما يسعى جاهداً للفوز في انتخابات الكنيست المقبلة، وتحقيق نتائج حاسمة للتمكن من تشكيل الحكومة والحصول على حصانة قضائية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية